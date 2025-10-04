19 yıllık gassal görevini uyguIamalı anlattı!

04 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 04.10.2025 10:51
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde 19 yıldır gassal olarak görev yapan Abdülkadir Yüksel, cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi, namazı ve defin sürecini uygulamalı olarak anlattı. Yüksel, cenazelerin yanma, boğulma veya normal ölüm gibi farklı şekillerde geldiğini, her tür cenazenin yıkanmasının kendine özgü hassasiyet gerektirdiğini belirtti. Günde yaklaşık 35 cenazenin yıkanması ve kefenlenmesinin büyük bir dikkat ve maneviyatla yürütüldüğünü ifade eden Yüksel, gassallığın kutsal ve hassas bir görev olduğunu vurguladı.
