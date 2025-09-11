16 yaşındaki hırsız poligondan silah ve mermi çaldı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., bir poligona girerek iki tabanca ve 300 mermi çaldı. Şüpheli, ardından bir otomobil bayisine girip araç çalmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bayiye zarar verdikten sonra Ahır Dağı’na kaçan H.E.’nin hem otomobil bayisine hem de bağ evlerine girmeye çalıştığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şehir merkezi ve Ahır Dağı eteklerinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

