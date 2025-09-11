11 Eylül 2025, Perşembe

16 yaşındaki hırsız poligondan silah ve mermi çaldı
16 yaşındaki hırsız poligondan silah ve mermi çaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 01:44
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., bir poligona girerek iki tabanca ve 300 mermi çaldı. Şüpheli, ardından bir otomobil bayisine girip araç çalmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bayiye zarar verdikten sonra Ahır Dağı’na kaçan H.E.’nin hem otomobil bayisine hem de bağ evlerine girmeye çalıştığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şehir merkezi ve Ahır Dağı eteklerinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
