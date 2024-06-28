16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! Kullandığı motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı 1 kişi yaralandı

Kaza Isparta’nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Günay (72) idaresindeki 42 FDD 35 plakalı Fiat marka hafif ticari araç Abacılar Mahallesi Cenon kavşagına giriş yaptığı esnada aynı bulvarda yeni sanayi sitesine seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Durmuş Kadir Çaylı (16) 32 ADV 459 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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