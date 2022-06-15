15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 1,5 yaşındaki bebeğini dilendirmek için veriyor!

1,5 yaşındaki bebeğini dilendirmek için veriyor!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2022 13:55
Düzce'de 1,5 yaşındaki masum bebeğin, kimi günler annesinin, kimi günler de halasının kucağında dilencilik için sokak sokak dolaştırıldığı gün yüzüne çıktı. Anne, çocuğunu bez ile mama karşılığında halasına kiraladığını anlatırken dilencilerin akıllara durgunluk getiren bu düzenini zabıtanın dikkati bozdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Selde nelere dikkat etmek gerekir?
Selde nelere dikkat etmek gerekir?
Bebeğini dilendirmek için kiralıyor
Bebeğini dilendirmek için kiralıyor
Taksici hem fazla para istedi hem de yumrukladı
Taksici hem fazla para istedi hem de yumrukladı
Kilosu yüzlerce lira! Kimse toplamıyor
Kilosu yüzlerce lira! Kimse toplamıyor
Kira tartışmasında kan döküldü
Kira tartışmasında kan döküldü
Sakarya’da vatandaşlar jandarmaya pasta kesti!
Sakarya’da vatandaşlar jandarmaya pasta kesti!
Arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?
Arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek?
Akıntıya kapılan sağlıkçı 5 gündür aranıyor
Akıntıya kapılan sağlıkçı 5 gündür aranıyor
İstanbul’da orman yangını tatbikatı!
İstanbul’da orman yangını tatbikatı!
İşte sel felaketinin sebebi
İşte sel felaketinin sebebi
Ankara’nın sağanakla imtihanı! Yollar göl oldu, araçlar yolda kaldı, ev ve işyerlerini su bastı
Ankara'nın sağanakla imtihanı! Yollar göl oldu, araçlar yolda kaldı, ev ve işyerlerini su bastı
Evlilik ömrü uzatıyor mu? Çarpıcı sonuç
Evlilik ömrü uzatıyor mu? Çarpıcı sonuç
Daha Fazla Video Göster