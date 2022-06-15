15 Haziran 2022, Çarşamba
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1,5 yaşındaki bebeğini dilendirmek için veriyor!
Düzce'de 1,5 yaşındaki masum bebeğin, kimi günler annesinin, kimi günler de halasının kucağında dilencilik için sokak sokak dolaştırıldığı gün yüzüne çıktı. Anne, çocuğunu bez ile mama karşılığında halasına kiraladığını anlatırken dilencilerin akıllara durgunluk getiren bu düzenini zabıtanın dikkati bozdu.