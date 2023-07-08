08 Temmuz 2023, Cumartesi
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15 Temmuz’da şehit düşen muhtarın eşi konuştu: Ölmediğini hissediyorum
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cü hainlerin darbe girişimi gecesinde millet iradesine kalkan oldu. O gece vatanını korumak isteyen kahramanlar şehit düştü. Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal etmeye çalışan FETÖ'cü darbecilerin kurşunlarıyla şehit edilen Acıbadem muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Eşini kaybettikten sonra çok zorlu günler geçirdiğini dile getiren Sertbaş, "Allah razı olsun devletimiz her daim yanımızda oldu ve bizim ayakta kalmamız için her şeyi yaptı.” dedi.