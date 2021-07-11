15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın annesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kahvesini yudumlayıp tiyatro gibi izledi

15 Temmuz milletin diriliş destanının üzerinden 5 yıl geçti ama bıraktığı acılar hala taze. Tarihin değiştiği 15 Temmuz gecesi neler olur?Bir millet 15 Temmuz diriliş destanını nasıl yazdı? O geceye tanık olanlar ve şehit yakınları yaşadıklarını A Haber'e anlattı. 15 Temmuz Şehidi Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Ayabak, "Kahveni yudumlayıp izlerken aynı bir tiyatro izliyormuş gibi izledi. Neden o hainler oğlumun kalbini parçaladılar da Kılıçdaroğlu’na hiçbir zarar vermediler? Ona selam verip de geçmesine fırsat verdiler." ifadelerini kullandı.

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