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15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın annesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kahvesini yudumlayıp tiyatro gibi izledi

A Haber
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Giriş: 11.07.2021 12:59
Güncelleme:11.07.2021 13:02
15 Temmuz milletin diriliş destanının üzerinden 5 yıl geçti ama bıraktığı acılar hala taze. Tarihin değiştiği 15 Temmuz gecesi neler olur?Bir millet 15 Temmuz diriliş destanını nasıl yazdı? O geceye tanık olanlar ve şehit yakınları yaşadıklarını A Haber'e anlattı. 15 Temmuz Şehidi Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Ayabak, "Kahveni yudumlayıp izlerken aynı bir tiyatro izliyormuş gibi izledi. Neden o hainler oğlumun kalbini parçaladılar da Kılıçdaroğlu’na hiçbir zarar vermediler? Ona selam verip de geçmesine fırsat verdiler." ifadelerini kullandı.
Şehit annesinden Kılıçdaroğluna sert tepki ŞEHİT ANNESİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ
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