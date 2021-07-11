15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın annesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kahvesini yudumlayıp tiyatro gibi izledi
15 Temmuz milletin diriliş destanının üzerinden 5 yıl geçti ama bıraktığı acılar hala taze. Tarihin değiştiği 15 Temmuz gecesi neler olur?Bir millet 15 Temmuz diriliş destanını nasıl yazdı? O geceye tanık olanlar ve şehit yakınları yaşadıklarını A Haber'e anlattı. 15 Temmuz Şehidi Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Ayabak, "Kahveni yudumlayıp izlerken aynı bir tiyatro izliyormuş gibi izledi. Neden o hainler oğlumun kalbini parçaladılar da Kılıçdaroğlu'na hiçbir zarar vermediler? Ona selam verip de geçmesine fırsat verdiler." ifadelerini kullandı.
Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ve milli iradeyi hedef alan bu darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı.
60 yıllık hesabın bir gecede görüldüğü, 15 Temmuz ihanetinin 5'inci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O geceye tanık olanlar ve şehit yakınları yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
"KANAYAN YARAMIZ DİNMEDİ"
15 Temmuz Gazisi Ahmet Güney: Darbenin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen kanayan yaramız dinmedi. Hiç beklemediğimiz bizden sandığımız kişiler bize silah doğrultunca biz de onlara karşılık vermek zorunda kaldık. Tekbirler getirerek 'siz de bizdensiniz ne oluyor?' dememize rağmen bize kurşun sıktılar. 16-17 yaşındaki Mahir Ayabak'ı sırtından kurşun vurarak kalbini parçaladılar.
"ASIL TİYATROYU YAPAN BUNLARMIŞ!"
Cumhurbaşkanımız havaalanına indiğinden itibaren F-16 uçakları taciz ederken CHP lideri kendini lider sanan kişi Kılıçdaroğlu hiçbir şey olmadan tankların arasından sıyrılarak Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumlayarak bu bir tiyatro dedi. Asıl tiyatroyu yapan bunlarmış.
OĞLUM VATANI BAYRAĞI EZANI İÇİN CANINI SİPER ETTİ
15 Temmuz Şehidi Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak: Üzerinden 5 yıl geçti ama benim acım hala aynı günkü gibi taze ve yaram kanıyor. O hainler... Oğlum daha 16-17 yaşındaydı buradan koşarak canını siper etti. Vatanı için, bayrağı için, ezanı için.
Ama kendini siyasetçi sanıp da buradan elini kolunu sallayarak geçip de o tanklara selam verip Bakırköy Belediye Başkanının evine gidip kahveni yudumlayıp izlerken aynı bir tiyatro izliyormuş gibi izledi. Neden o hainler oğlumun kalbini parçaladılar da Kılıçdaroğlu'na hiçbir zarar vermediler? Ona selam verip de geçmesine fırsat verdiler.
"EVLATSIZ YAŞANIR VATANSIZ YAŞANMAZ"
Oğlum keşke çıkmasaydı demedim asla. Bu vatan için hepimizin canı feda olsun. İnsan evlatsız yaşayabiliyor ama vatansız yaşayamıyor. Bu ülke buna hiçbir zaman izin vermeyecek. Canımız pahasına bu fırsatı onlara vermeyeceğiz.
"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"
Abla Gülbeyaz Ayabak: Birbirimize en ihtiyacımız olduğu zamanda benim belim kırıldı diyebilirim. Kardeşime olan sevgim öyle çoktu ki bazen kendime bu kadar abartı diyordum. Duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Hala inanamıyorum. Aynı acıyla birlikte yaşıyorum. Hala bir gün çıkıp gelecek duygusuyla yaşıyorum.
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