15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın annesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kahvesini yudumlayıp tiyatro gibi izledi

Ama kendini siyasetçi sanıp da buradan elini kolunu sallayarak geçip de o tanklara selam verip Bakırköy Belediye Başkanının evine gidip kahveni yudumlayıp izlerken aynı bir tiyatro izliyormuş gibi izledi. Neden o hainler oğlumun kalbini parçaladılar da Kılıçdaroğlu'na hiçbir zarar vermediler? Ona selam verip de geçmesine fırsat verdiler.