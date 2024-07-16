15 Temmuz direnişinin 8. yıl dönümü! Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerden selalar okundu | Ezanları susturan darbelerden darbeleri susturan selalara!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 ildeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

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