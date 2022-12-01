01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 15 gün yasak kararı! Her türlü gösteri ve hava faaliyetleri yasaklandı! Valilikten son dakika açıklaması

15 gün yasak kararı! Her türlü gösteri ve hava faaliyetleri yasaklandı! Valilikten son dakika açıklaması

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2022 09:43
Hakkari Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde her türlü hava faaliyeti, güvenlik gerekçesiyle 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. İşte detaylar...
Gürültü kirliliği için yeni adım
Gürültü kirliliği için yeni adım
15 gün yasak kararı
15 gün yasak kararı
Dünyaca ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Köpek ile sahibinin buluşma anı!
Köpek ile sahibinin buluşma anı!
Kış lastiği uygulaması başladı
Kış lastiği uygulaması başladı
Vahşet: Doktorun burnunu kırdı
Vahşet: Doktorun burnunu kırdı
Eşini 6 yerden bıçakladı
Eşini 6 yerden bıçakladı
Sibel Can’ın oğlu boşanıyor mu?
Sibel Can’ın oğlu boşanıyor mu?
Köpeği boğan saldırganın ifadesi!
Köpeği boğan saldırganın ifadesi!
Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntüler!
Elazığ’da yürekleri ısıtan görüntüler!
Hava tahmini nasıl yapılır?
Hava tahmini nasıl yapılır?
12 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü! O
12 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü! O
Daha Fazla Video Göster