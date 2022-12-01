01 Aralık 2022, Perşembe
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15 gün yasak kararı! Her türlü gösteri ve hava faaliyetleri yasaklandı! Valilikten son dakika açıklaması
Hakkari Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde her türlü hava faaliyeti, güvenlik gerekçesiyle 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. İşte detaylar...