15 dakika arayla 2 iş yerini pompalı tüfekle kurşunlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.09.2025 16:23
Antalya'nın Elmalı ilçesinde kimliği belirsiz kapüşonlu bir kişi, 15 dakika arayla iki iş yerine pompalı tüfekle ateş etti.
