23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 14 saatlik burger kuyruğunda sıra kavgası

14 saatlik burger kuyruğunda sıra kavgası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2020 10:03
Güncelleme:23.11.2020 10:10
Son günlerde ABD'den uzun araç kuyruğu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüsten dolayı gıda yardımı almak için uzun kuyruklar oluşmuştu.  Ama bu sefer ki araç kuyruğu sebebi gıda yardımı almak için değil. ABD'nin Colorado eyaletine yeni bir şubesi açılan hamburger firması için oluştu bu araç kuyruğu. Sıranın kendilerine gelmesini tam 14 saat bekleyen burgerseverler arasında da sıra kavgası oldu. İşte o anlar...

Son günlerde ABD'den uzun araç kuyruğu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüsten dolayı gıda yardımı almak için uzun kuyruklar oluşmuştu.

Ama bu sefer ki araç kuyruğu sebebi gıda yardımı almak için değil. ABD'nin Colorado eyaletine yeni bir şubesi açılan hamburger firması için oluştu bu araç kuyruğu.

Sıranın kendilerine gelmesini tam 14 saat bekleyen burgerseverler arasında da sıra kavgası oldu.

Son dakika: ABD ekonomisi nereye gidiyor? Son durumu A Habere anlattı: New Yorkta 2 milyon kişi yarına ekmek bulabilir miyim diye endişeli SON DAKİKA: ABD EKONOMİSİ NEREYE GİDİYOR? SON DURUMU A HABER'E ANLATTI: NEW YORK'TA 2 MİLYON KİŞİ YARINA EKMEK BULABİLİR MİYİM DİYE ENDİŞELİ
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Burger kuyruğunda sıra kavgası
Burger kuyruğunda sıra kavgası
Bende korona var deyip yüzlerine tükürdü
"Bende korona var" deyip yüzlerine tükürdü
İş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
İş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
Kısıtlama sonrası İstanbul trafiği
Kısıtlama sonrası İstanbul trafiği
İstiklal Caddesi kısıtlama kararı sonrası boş kaldı
İstiklal Caddesi kısıtlama kararı sonrası boş kaldı
Kolonyada hileye dikkat!
Kolonyada hileye dikkat!
Kısıtlama sonrası Ankara'da son durum
Kısıtlama sonrası Ankara'da son durum
Kısıtlama sonrası İstanbul'da son durum
Kısıtlama sonrası İstanbul'da son durum
Bakanlık verileri paylaştı! Yeni hasta sayısı 6 bini geçti
Bakanlık verileri paylaştı! Yeni hasta sayısı 6 bini geçti
Ayasofya Camii'nde 7 yıl sonra ilk
Ayasofya Camii'nde 7 yıl sonra ilk
Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi
Unlu mamullerde kanserojen tehlikesi
Erken rezervasyon fırsatı
Erken rezervasyon fırsatı
Daha Fazla Video Göster