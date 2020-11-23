14 saatlik burger kuyruğunda sıra kavgası

Son günlerde ABD'den uzun araç kuyruğu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüsten dolayı gıda yardımı almak için uzun kuyruklar oluşmuştu. Ama bu sefer ki araç kuyruğu sebebi gıda yardımı almak için değil. ABD'nin Colorado eyaletine yeni bir şubesi açılan hamburger firması için oluştu bu araç kuyruğu. Sıranın kendilerine gelmesini tam 14 saat bekleyen burgerseverler arasında da sıra kavgası oldu. İşte o anlar...

Son günlerde ABD'den uzun araç kuyruğu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüsten dolayı gıda yardımı almak için uzun kuyruklar oluşmuştu.

Ama bu sefer ki araç kuyruğu sebebi gıda yardımı almak için değil. ABD'nin Colorado eyaletine yeni bir şubesi açılan hamburger firması için oluştu bu araç kuyruğu.

Sıranın kendilerine gelmesini tam 14 saat bekleyen burgerseverler arasında da sıra kavgası oldu.

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