29 Ağustos 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
14 farklı güzellik salonuna operasyon: 18 şüpheli gözaltında
Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 farklı güzellik salonunda, ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ile ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Dün akşam saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı.