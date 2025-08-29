14 farklı güzellik salonuna operasyon: 18 şüpheli gözaltında

29 Ağustos 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 18:16
Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 farklı güzellik salonunda, ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ile ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine operasyon düzenlendi. Dün akşam saatlerinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı.
