01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular"
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: Kafamı duvara vurdular

13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 15:44
Sakarya'nın Karasu ilçesinde okul çıkışı 3'ü kız 4 kişi tarafından bir saat boyunca dövüldüğü iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, "Yaklaşık olarak bir saat darbedildim ve kafamı duvara vurdular. Vatandaşlar polisi arayınca kaçtılar. Korkuyorum, evimden dışarı çıkamıyorum, ekmek almaya gidemiyorum, okulda tedirginim ve okuldayken arkadaşlarım aracılığıyla haber yolluyorlar" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: Kafamı duvara vurdular
Yaya geçidinde canından oldu!
Yaya geçidinde canından oldu!
Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!
Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Megakentin en büyük barajı alarm veriyor
Megakentin en büyük barajı alarm veriyor
67 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
67 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İmamı av tüfeğiyle vuran zanlının serbest kalmasına tepki
İmamı av tüfeğiyle vuran zanlının serbest kalmasına tepki
Büyükşehir’den Dünya Yaşlılar Günü’ne özel açılış
Büyükşehir’den Dünya Yaşlılar Günü’ne özel açılış
Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp!
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı!
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Daha Fazla Video Göster