01 Ekim 2025, Çarşamba
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular"
Sakarya'nın Karasu ilçesinde okul çıkışı 3'ü kız 4 kişi tarafından bir saat boyunca dövüldüğü iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, "Yaklaşık olarak bir saat darbedildim ve kafamı duvara vurdular. Vatandaşlar polisi arayınca kaçtılar. Korkuyorum, evimden dışarı çıkamıyorum, ekmek almaya gidemiyorum, okulda tedirginim ve okuldayken arkadaşlarım aracılığıyla haber yolluyorlar" dedi.