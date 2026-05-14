1,3 tonluk dev paşa rekor fiyata satıldı: Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı’na sadece 13 gün kala, Türkiye’nin dört bir yanındaki kurban pazarlarında heyecan ve hareketlilik doruk noktasına ulaştı. Ankara’nın Sincan ilçesinde kurulan dev kurban pazarında ise bu yılın gözdesi, Kars’tan getirilen 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli tosun oldu. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş’in yerinde takip ettiği o anlarda, canlı yayında gerçekleşen sıkı pazarlık izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazarın en büyük hayvanı olan Paşa, tam 520 bin liraya yeni sahibinin oldu.