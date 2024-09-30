13 ilde sarı alarm! Harita yayınlandı | Yağışlar yurdu ne zaman terk edecek?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminlerinde Marmara için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. MGM, 13 il için de sarı kodlu alarm verirken; sel ve su baskınlarına karşı önlem alınmasını istedi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, yağışların çarşamba gününden itibaren yurdu terk edeceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin'in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

13 İLE SARI KODLU UYARI

MGM'den yapılan açıklamada Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu alarm verdi.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN TÜRKİYE'Yİ TERK EDECEK?

A Haber muhabiri Kübra Kılıç, hava durumu ile ilgili MGM'nin uyarılarını Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'e yorumlattı. Özdemir, soğuk havaların hangi bölgelerde ve ne zamana kadar etkili olacağını açıkladı. Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Bugün sonbahar tadında diyelim. Dün sıcak bir hava, lodos vardı. Ama şimdi hızlı bir şekilde karayele döndü. Balkanlar üzerinden gelen alçak basıncın soğuk cephesini aldık. Gece yapacağını yaptı şöyle bir süpürme hareketi ile İstanbul'u terk edecek. Yani bugün ve yarın yağışlı görünüyor ama Karadeniz sahili, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in hemen hemen tüm sahilleri. Bartın'dan başlayarak sel uyarısı da yapabiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD uyarılarına da çok dikkat etmek lazım. Çankırı, Ankara, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya buralar da alacak yağışı. Akdeniz bölgesi de alacak. Ama çarşambadan sonra yeniden mevsim normallerine dönecek. Mevsim normallerinin biraz altındayız şu anda. Sıcaklıklar 20 derece civarına kadar düştü. Tabi ki tam hastalık havası. Güneş açtı tamam dememek lazım. Çarşamba günü bir daha mevsim normallerine çıkacağız. Ama sonbaharı hissetmeye başladık." dedi. Özdemir, yağışların barajlara da faydası olduğuna dikkat çekti.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu.

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu,yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde(Sivas hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz, Rize ve Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, gece saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzurum ve Hakkari çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu