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112’yi arama kaydı hapisten kurtardı! İş adamını kurtaran ses kaydı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 09:51
İş insanı Can Atay'ın adı 2020 yılında 'eşini öldürmeye teşebbüs' suçuyla gündeme gelmişti. Polen Vurankaya, polise ifadesinde "Beni bornoz kuşağı ile boğmaya kalktı" demişti. Ancak tüm bunların bir iftira olduğu ses ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla belgelendi. Can Atay yargılandığı suçtan beraat etti.
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112’yi arama kaydı hapisten kurtardı!
112’yi arama kaydı hapisten kurtardı!
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