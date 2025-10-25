25 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 19:43
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, kendilerini telefonla kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 vatandaşı toplam 11 milyon lira dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Jandarma ve KOM ekiplerinin ortak çalışması sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte kimlikler, mahkeme tutanakları, çok sayıda telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Örgüt üyelerinin kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yargılanacakları öğrenildi.
11 Milyon Liralık “Sahte Kamu Görevlisi” Dolandırıcılığı Çökertildi
