11 Milyon Liralık “Sahte Kamu Görevlisi” Dolandırıcılığı Çökertildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, kendilerini telefonla kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 vatandaşı toplam 11 milyon lira dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Jandarma ve KOM ekiplerinin ortak çalışması sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sahte kimlikler, mahkeme tutanakları, çok sayıda telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Örgüt üyelerinin kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yargılanacakları öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN