11 Aralık hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 11 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre; Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, salı ve perşembe günlerine dikkat çekti ve son dakika olarak 13 şehir için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?