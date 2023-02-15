10. günde mucizenin adı: Melike! Onu kurtaran kahramanlar A Haber’e konuştu

Depremin 10. gününde yine umutları yeşerten bir mucize yaşandı. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu sağ olarak enkaz altından çıkardı. Melike İmamoğlu’nu enkazdan çıkaran ekip A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Melike İmamoğlu'nun "İmdat" diye bağırdığını duyan İnegöl Doğal Afetler Kurtarma Ekibi Üyesi Hasan Alemdar Kılıç, "Bizim de artık umutlarımız tükenmişti. Sadece son 4 naaş olarak düşündüğümüz kişiye odaklanmıştık. Onları ailelerine teslim etmek için sabah çalışmaya başladık. Bir arkadaşımız görüntü aldı bende boşluktan girdim ve bakım. Oradan bir inilti sesi geldi. Heyecan büyük bir korku yaşadım. Elim ayağım boşaldı. Kendisinin isminin Melike olduğunu söyledi. Sağlıklı şekilde onu çıkardık. Elini tuttuk tepki verdi ayaklarını hissettiğini söyledi. Yüzü yukarı bakıyordu, gövdesinde tabya vardı ayakları koltuğun altına sıkışmıştı. Kendisi Adana'ya sevk edildi ve durumunun iyi olduğunu öğrendik." dedi.

Kurtarma görevlisi Eyüp Köksal:

Gece çalıştırmayı devam ettirmedik. Çünkü kepçe operatörleri net görüntü alamıyordu. Amacımız insanlara zarar vermek değildi, canlı ya da cansız onları oradan çıkarmak. Sabah 8 gibi başladık ve görüntü aldık. Onu oradan çıkarmak bizim için çok sevindirici. Yaşam boşluğu olduğu zaman insanlar 10. günde bile hayata tutunabiliyor. Bizler için çok güzel bir görüntü oldu.

İNDAK Ekip Lideri Varol Yılmaz:

Yaklaşık 14 yıldı mücadele çerisindeyiz. Geçtiğimiz 6 aylık süreç içerisinde ciddi bir eğitim sürecine girdik. Bu zamanda teknik malzememizi tamamladık. Aralık ayında Türkiye'nin ilk ilçe resmi arama-kurtarma ekibi olaraktan yetkimizi aldık. Allah bizi bugüne hazırlamış. İnsanların hayata dönmesine vesile olmak bizim için çok önemli.