1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İşçilerin hakları için mücadelesinden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de kutlanıyor.A Haber muhabiri Mehmet Karataş Taksim meydanından son gelişmeleri aktardı. Hak-İş temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı’na karanfil bıraktı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamalarda bulundu.

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