01 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı
Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İşçilerin hakları için mücadelesinden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de kutlanıyor.A Haber muhabiri Mehmet Karataş Taksim meydanından son gelişmeleri aktardı. Hak-İş temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı’na karanfil bıraktı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamalarda bulundu.