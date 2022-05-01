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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

A Haber
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Giriş: 01.05.2022 09:49
Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İşçilerin hakları için mücadelesinden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de kutlanıyor.A Haber muhabiri Mehmet Karataş Taksim meydanından son gelişmeleri aktardı. Hak-İş temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı’na karanfil bıraktı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamalarda bulundu.
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