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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı

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Giriş: 26.06.2023 15:10
Güncelleme:26.06.2023 15:10
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu bir hayalini daha gerçekleştirdi. Pilot olan ve ekstrem sporlara olan merakıyla bilinen Sarıoğlu, dünyanın en yüksek bungee jumping platformundan atladı.
Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı
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