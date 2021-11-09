10 Kasım 2021, Çarşamba
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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım
Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, özlemini sosyal medya hesabından paylaştı. Öztekin'in "Hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu!" sözlerini görenler duygulandı.