Müge Anlı'da cinayet itirafı: 'Babamı boğarak öldürdü' Üçlü priz detayı kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet davası daha gündeme geldi. 5 çocuk babası Cengiz Karademir, 1 Haziran 2019'da Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Babalarının ölümüyle ilgili anneleri ve sevgilisinden şüphelenen dört kardeş, gerçeğin ortaya çıkması için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Programın bugünkü yayınında ise Karademir'in kızı 'Annemin sevgilisi babamı boğarak öldürdü' diyerek cinayeti itiraf etti.