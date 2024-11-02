Milyoner'de tarihi anlar! Son soruya bir adım kaldı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerinin karşısında yer aldı. Programa Ankara'dan katılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Duhan Başar Ahmedoğlu, büyük bir başarıya imza atarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte nefeslerin tutulduğu o anlar....