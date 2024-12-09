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Milyoner’de kırdı geçirdi! Laz Ziya taklidi herkesi güldürdü

Milyoner'de kırdı geçirdi! Laz Ziya taklidi herkesi güldürdü

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Giriş: 09.12.2024 06:41
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Onur Yıldırım isimli renkli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e taklit yeteneğiyle damga vurdu. Hıncal Uluç, Testere, Kemal Sunal taklitlerini yaptığını söyleyen, Laz Ziya ve hayvanları taklit eden yarışmacı herkesi hayran bıraktı. İşte o anlar...
Milyoner’de kırdı geçirdi! Laz Ziya taklidi herkesi güldürdü
Milyoner’de kırdı geçirdi! Laz Ziya taklidi herkesi güldürdü
Milyoner'de kırdı geçirdi! Laz Ziya taklidi herkesi güldürdü
Milyoner’de kahkaha dolu anlar
Milyoner'de kahkaha dolu anlar
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