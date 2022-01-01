Manga'nın solisti Ferman "Tosun Paşa" sorusunu bilemedi | Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki o anlar - Video

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan bilgi yarışaması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüyle ses getirdi. Manga grubunun solisti Ferman'ın konuk olduğu bölümde Kemal Sunal ve Müjde Ar'ın başrolünü oynadığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Tosun Paşa" ile ilgili soru damga vurdu. Ferman 30 bin TL değerindeki soruya seyirci jokerini kullanarak yanıt verdi. İşte o anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne maNga'nın solisti sanatçı Ferman Akgül konuk oldu.

Ferman, "Tosun Paşa" filminde sahte Tosun Paşa'yı canlandıran Kemal Sunal'ın, Leyla rolündeki Müjde Ar'ı salıncakta sallarken okuduğu şiirde adı geçen iki tatlı hangisidir? sorusuna yanıt veremedi. 30 bin TL değerindeki bu soruda seyirci joker hakkını kullanan Ferman, seyircilerin çoğunlukta verdiği B şıkkını seçerek yanıt verdi.

30 bin TL değerindeki soruyu seyirci desteğiyle bilen Ferman, doğru yanıt sonrası seyircilere teşekkür etti.