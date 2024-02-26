26 Şubat 2024, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster’e beyin yakan 'Tuz Gölü' sorusu damga vurdu! Yarışmacı jokere güvenmedi olanlar oldu.
Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mustafa Kıraç isimli yarışmacıya sorulan "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?" sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı telefon jokerini de kullandı ama kendi istediği cevap ile büyük bir hüsrana uğradı. Yarışmacının verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar....