27 Kasım 2023, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar: Kenan İmirzalıoğlu şıkkını seçti olanlar oldu! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik o soru
ATV'nin sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, başarı sunucu Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla pazar akşamları milyonları ekranları başına kilitliyor. Her bölümüyle heyecanı dorukta yaşatan Milyoner'de yarışmacı Tahir Akay isimli yarışmacı başarılı bir performansıyla dikkati çekti. İkinci baraj sorusunu da geçen yarışmacı Akay, karşısına çıkan film sorusunda Kenan İmirzalıoğlu'nun da yer aldığı şıkkı seçti ve sonucunda büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yaratan 200 bin TL'lik o soru!