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İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu | Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar

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Giriş: 05.09.2021 01:23
Güncelleme:05.09.2021 01:24
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her cumartesi akşamı yeni bölümyle ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının 04 Eylül 2021 tarihli bölümüne ilk soruda elenen yarışmacı damga vurdu. İletişim kurmakta zorluk çekmeyen, sosyal ilişkileri güçlü olan kişilerin neye dönük olduğu söylenir?sorusuna seçeneklerde bulunan "İçe" yanıtını veren yarışmacı elendi. O anlar ise sosyal medyada en çok izlenen video arasına girdi.

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