23 Ocak 2023, Pazartesi
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Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk görüntü geldi
Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Kaan Yıldırım'la birliktelik yaşayan Hande Erçel son olarak Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberleri jet hızıyla yalanlayan güzel oyuncu, "Beni hayat dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" açıklaması yapmıştı. Ancak gerçek öyle çıkmadı. İki aydır köşe bucak kaçan ve yan yana görüntülenmemek için çaba sarf eden ikiliden ilk fotoğraf geldi. İşte Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının ilk karesi...