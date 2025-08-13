13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları Güven Bana’da rekor ödülü kasalarına koydular!
Güven Bana’da rekor ödülü kasalarına koydular!

Güven Bana’da rekor ödülü kasalarına koydular!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 00:16
atv'nin sevilen yarışma programı Güven Bana, her Salı ve Perşembe akşamı izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı'nın sunumuyla 12 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen yeni bölümde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde birlikte rol alan ünlü oyuncular Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer, yarışmaya kaldıkları yerden devam etti. Birbirinden zorlu soruları büyük bir özveriyle cevaplayan ikili, 15 soruluk yarışmada adım adım finale ilerledi. Yarışmanın ilerleyen dakikalarında karşılarına çıkan "çöl" temalı soru, hem stüdyoda hem de ekran başında izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.
Güven Bana’da rekor ödülü kasalarına koydular!
Güven Bana’da rekor ödülü kasalarına koydular!
Güven Bana’da rekor ödülü kasalarına koydular!
Müge Anlı ile Güven Bana 9. Bölüm 3. Fragmanı
Müge Anlı ile Güven Bana 9. Bölüm 3. Fragmanı
Aile Saadeti 10.Bölüm Fragmanı
Aile Saadeti 10.Bölüm Fragmanı
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Aile Saadeti’nde
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Aile Saadeti'nde
Milyoner’de 300 bin TL’lik soru ekrana kilitledi
Milyoner'de 300 bin TL'lik soru ekrana kilitledi
Milyoner’de Galatasaray sorusu ekrana kilitledi
Milyoner'de Galatasaray sorusu ekrana kilitledi
Kim Milyoner Olmak İster 1164. Bölüm Fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster 1164. Bölüm Fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
1 Milyonluk soruda nefesler tutuldu!
1 Milyonluk soruda nefesler tutuldu!
Azmiyle örnek oldu: Çekilmek istemiyorum diyerek riske girdi
Azmiyle örnek oldu: Çekilmek istemiyorum diyerek riske girdi
Kim Milyoner Olmak İster? 1162. Bölüm Fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster? 1162. Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz Eylül’de atv’de!
Gözleri KaraDeniz Eylül'de atv'de!
Daha Fazla Video Göster