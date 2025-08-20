Güven Bana’da geometri sorusu ortalığı karıştırdı!

atv'nin sevilen yarışma programı Güven Bana, her Salı ve Perşembe akşamları seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı'nın sunumuyla 19 Ağustos Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacılar, Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ile Teknik Direktör Yılmaz Vural oldu. Birbirinden zorlu soruları büyük bir özveri ile cevaplayan Fersoy ve Vural, gecenin ilerleyen dakikalarında karşılarına çıkan “geometri” sorusunda fikir ayrılığı yaşaması eğlenceli anlara sahne oldu. Sevilen ünlü isimler soruya bakın nasıl yanıt verdi? İşte gece boyunca yaşananlar...