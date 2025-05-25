Geleceğin entelektüelleri yarışmasında işte merak edilen o soru...

Tüm Türkiye’den 25.000 lise öğrencisinin başvurduğu ve 5 ay süren zorlu maratonun finali, atv ekranlarında kıyasıya bir rekabetle tamamlandı. Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın galibi, 370 puanla Ankara Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi oldu. Birincilik ödülü olarak öğrencilere 200 bin TL takdim edildi. Yarışma finalinin en çok konuşulan sorusu ise Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey’i Burak Özçivit’ten geldi. Özçivit, “Beylikten Cihan İmparatorluğu’na” adlı eserde yer alan kritik bir savaşı sordu; bu özel an izleyenlerden büyük ilgi görürken işte merak edilen sorunun yanıtı...