Esra Erol’da Veysel’in şüpheli ölüm!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşulan Veysel'in ölümü damga vurdu. Hatırlanacağı üzere Esra Erol'un programında geçtiğimiz yıl ilginç bir olay yaşanmıştı. Esra Erol'un programına katılan Betül hanım, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Tıp dünyasında nadir görülen olay sonrası Veysel ile Betül boşandı. Betül'ün Veysel'e ettiği beddualar çok konuşulurken, geçtiğimiz günlerde Veysel Yorulmaz'ın sokak ortasında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli şekilde ölen Veysl'in son görüntülerine Esra Erol ulaştı. Özge hanımın çelişkili açıklamalarının ardından eski eş Betül hanım ise programa bağlandı. İşte detaylar...