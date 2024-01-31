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Videolar Televizyon Videoları Esra Erol’da aşk skandalı! Beyaz atlı prensini buldu sandı: 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif'i 16 yaşındayken kandırdı mı?.

Esra Erol’da aşk skandalı! Beyaz atlı prensini buldu sandı: 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya Elif'i 16 yaşındayken kandırdı mı?.

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Giriş: 31.01.2024 01:43
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu defa programa katılan 18 yaşındaki Elif'in hikayesi milyonlar tarafından merakla takip edildi. Elif, babasıyla birlikte ağlayarak katıldığı programda 16 yaşındayken sosyal medyada tanıştığı 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. O anları anlatan Elif, "İlk önce bir abi ve hayırsever olarak yaklaştı. "Ben senden hoşlanıyorum. Seninle evlenmek istiyorum, ciddi düşünüyorum" dedi. Ben başta kabul etmedim. Ama daha sonra babam hastalandı. Evimizin içini, dışını yaptı. Daha sonra babama lüks bir araç aldı. Babama senet imzalattı. 3 senedir icra karakolluk olduk. Düğün öncesi kavga ettik. Çeyizlerini geri aldı. Sonra benim inadıma başka biri ile evlendi." dedi. İşte detaylar....
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