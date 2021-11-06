Esra Erol canlı yayınında yüz kızartan TikTok itirafı! Sosyal medyada başına gelmeyen kalmadı

ATV ekranında hafta içi her gün canlı yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Gülten Hanım, şoke eden itifaflarda bulundu. Sosyal medya platformu Tik Tok'a girdikten sonra hayatının mahvolduğunu belirten kadın, kocasıyla bir olup bakın neler yapmış. 4 Kasım 2021-Cuma günü yayınlanan programa damga vuran sözler...

ATV'nin klasikleşen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında şok itiraflar geldi. Esra Erol'da programına katılan Gülten Hanım, TikTok uygulaması nedeniyle eşini ve çocuklarını kaybettiğini belirterek, ''Birçok kişinin hayatını kararttım'' dedi.

İşte Esra Erol'da programına damga vuran Gülten Hanım'ın itirafları...