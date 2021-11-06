06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Esra Erol canlı yayınında yüz kızartan TikTok itirafı! Sosyal medyada başına gelmeyen kalmadı

Esra Erol canlı yayınında yüz kızartan TikTok itirafı! Sosyal medyada başına gelmeyen kalmadı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2021 00:05
ATV ekranında hafta içi her gün canlı yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Gülten Hanım, şoke eden itifaflarda bulundu. Sosyal medya platformu Tik Tok'a girdikten sonra hayatının mahvolduğunu belirten kadın, kocasıyla bir olup bakın neler yapmış. 4 Kasım 2021-Cuma günü yayınlanan programa damga vuran sözler...

ATV'nin klasikleşen programlarından Esra Erol'da canlı yayınında şok itiraflar geldi. Esra Erol'da programına katılan Gülten Hanım, TikTok uygulaması nedeniyle eşini ve çocuklarını kaybettiğini belirterek, ''Birçok kişinin hayatını kararttım'' dedi.

İşte Esra Erol'da programına damga vuran Gülten Hanım'ın itirafları...

Esra Erol’da yüz kızartan TikTok itirafı!
Esra Erol'da yüz kızartan TikTok itirafı!
Bilsen Pirpor’a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?
Bilsen Pirpor'a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?
Milyoner’de şaşırtan 200 bin TL’lik soru!
Milyoner'de şaşırtan 200 bin TL'lik soru!
3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi
3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi
Seksenler dizisinin sevilen yüzü hayatını kaybetti
Seksenler dizisinin sevilen yüzü hayatını kaybetti
İETT’de önce arıza sonra kavga!
İETT'de önce arıza sonra kavga!
Squid Game dizisinin şifreleri neler?
Squid Game dizisinin şifreleri neler?
Satırla saldıran erkek arkadaşı için kendini...
Satırla saldıran erkek arkadaşı için kendini...
Milyoner’de şoke eden anlar!
Milyoner'de şoke eden anlar!
Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda
Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda
Taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu
Taciz mesajları attığı Ece Ronay'ın nişanlısıyla buluştu
Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!
Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!
Daha Fazla Video Göster