24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! Stüdyoyu kırdı geçirdi... | Kenan İmirzalıoğlu'ndan övgü: Şov yapıyorsun
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta da izleyiciler ekrana kilitlendi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Diyarbakırlı, tıp öğrencisi İsa Tarim kendisi ve ailesi hakkında anlattıklarıyla kırdı geçirdi. 500 bin TL'lik soruya kadar yükselen İsa Tarim geceye damga vururken, Kenan İmirzalıoğlu övgüyle bahsederek, "Şov yapıyorsun" ifadelerini kullandı.