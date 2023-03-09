09 Mart 2023, Perşembe
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Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la yakalandı
Defne Samyelive Çağrı Telkıvıran'dan yeni aşk bombası geldi! Geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ünlü isim iddiaları kesin bir dille yalanlamış, birlikte müzik çalışması yaptıklarını açıklamıştı. Ünlü isim yeni sevgilisiyle fena yakalandı. Gönlünü bir başka müzisyene kaptıran Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la birlikte bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı.