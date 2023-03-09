09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la yakalandı

Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2023 12:01
Defne Samyelive Çağrı Telkıvıran'dan yeni aşk bombası geldi! Geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ünlü isim iddiaları kesin bir dille yalanlamış, birlikte müzik çalışması yaptıklarını açıklamıştı. Ünlü isim yeni sevgilisiyle fena yakalandı. Gönlünü bir başka müzisyene kaptıran Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la birlikte bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı.
Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran’la yakalandı
Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la yakalandı
Osman Bey’in büyük oyunu!
Osman Bey’in büyük oyunu!
Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı
Normalleşme tartışması Esra Dermancıoğlu’nu çileden çıkardı
Kızının gözü önünde başından vuruldu
Kızının gözü önünde başından vuruldu
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk görüntü geldi
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkından ilk görüntü geldi
atv her zaman zirvede! Bir televizyon kanalından daha fazlası
atv her zaman zirvede! Bir televizyon kanalından daha fazlası
Türkiye’nin ilk süper kahramanı: Akıncı
Türkiye’nin ilk süper kahramanı: Akıncı
Bircan Bali: HTS kayıtlarını çıkaracağım
Bircan Bali: HTS kayıtlarını çıkaracağım
İntihar iddialarına videolu yanıt geldi! Bileklerini gösterdi
İntihar iddialarına videolu yanıt geldi! Bileklerini gösterdi
Bir Zamanlar Türkiye
Bir Zamanlar Türkiye
Ateş Kuşları için geri sayım başladı!
Ateş Kuşları için geri sayım başladı!
Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor”
Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor”
Daha Fazla Video Göster