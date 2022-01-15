Büyük ödüle 2 soru kala vazgeçti! Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" 14 Ocak 2022 - Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada ses getirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda birbirinden bilgi yarışmacı büyük ödül için ter döktü. Onlardan en çok dikkat çekeni ise yarışmaya İstanbul'dan katılan İrem Arslan'dı. Arslan 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. Ve bakın o soruya neden yanıt vermekten çekindi. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için yarışmacılar her Cuma ve Pazartesi akşamı ter döküyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilginin kazandığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması 14 Ocak 2022 Cuma günü son yayınlanan bölümüyle yine ses getirdi.

200 bin TL'lik soruya kadar giden yarışmacı ise sosyal medyada büyük takdir topladı.

İşte 200 bin TL'lik soru ve yarışmacının verdiği yanıt... Birbirinden ilginç soru ve yanıtların tamamını sizler için derlediğimiz galerimizde bulabilirsiz. İşte detaylar...