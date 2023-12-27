Yapay zeka ile depresyon tespiti! Yüz ifadesi ve beden dili gibi veriler inceleniyor

Bilkent Üniversitesi’ndeki bilim insanları psikiyatristler ile işbirliği yaptı, "ses", "konuşma içeriği", "yüz ifadesi" ve "beden dili" gibi verilerle kişinin depresyonda olup olmadığını tespit eden yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi. Buna göre, yapay zeka ile artık kişiler üzerinden "depresyon" tespiti yapılabilecek.

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