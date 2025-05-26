Yapay zeka bir çok sektörde devrim niteliğinde değişimlere yol açtı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan Kavuran, yapay zekanın birçok sektörde devrim niteliğinde değişimlere yol açtığını belirtti. Yapay zekanın öğrenme, problem çözme, karar verme gibi insan zekasına özgü yetenekleri taklit eden bilgisayar sistemleri ve algoritmalardan oluştuğunu ifade eden Kavuran, bu teknolojinin makinelerin gözlem yaparak öğrenmesini, verilere dayanarak karar vermesini ve karmaşık görevleri otomatik olarak yerine getirmesini sağladığını söyledi.

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