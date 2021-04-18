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Vefat haberini Mahsun Kırmızıgül duyurdu! Ünlü oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 18.04.2021 17:11
Güncelleme:18.04.2021 17:11
Son dakika haberleri... Sinema ve dizi oyuncusu Erol Demiröz hayatını kaybetti. 81 yaşındaki oyuncunun vefat haberini Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncu Erol Demiröz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kırımızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehrimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

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