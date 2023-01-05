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Togg'dan yeni tasarım! Beyond X ABD'de tanıtıldı: "Mobilitenin yarından sonrası"

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Giriş: 05.01.2023 23:53
Türkiye'nin otomobil Togg, Las Vegas'ta düzenlenen Ces2023 kapsamında konsept cihaz olan Beyond X'i tanıttı. Tasarımıyla dikkat çeken Beyond X için yapılan paylaşımda, motto olarak "Mobilitenin yarından sonrası!" ifadeleri kullanıldı.
Togg’dan yeni tasarım! Beyond X ABD’de tanıtıldı
Togg'dan yeni tasarım! Beyond X ABD'de tanıtıldı
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