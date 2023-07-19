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Threads hayal kırıklığı mı olacak? Aktif kullanıcı sayısı düşüyor

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Giriş: 19.07.2023 12:09
Yeni sosyal medya platformu Threads hayal kırıklığına mı neden olacak? Kısa süre içerisinde 114 milyon aboneye ulaşan Threads'in aktif kullanıcı sayısı bir haftada 49 milyondan 23,6 milyona kadar geriledi.
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