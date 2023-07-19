Threads hayal kırıklığı mı olacak? Aktif kullanıcı sayısı düşüyor

Yeni sosyal medya platformu Threads hayal kırıklığına mı neden olacak? Kısa süre içerisinde 114 milyon aboneye ulaşan Threads'in aktif kullanıcı sayısı bir haftada 49 milyondan 23,6 milyona kadar geriledi.

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