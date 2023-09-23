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TEKNOFEST’in kalbi İzmir’de atacak! İzmirlilerin teknoloji serüveni 5 gün sürecek

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Giriş: 23.09.2023 16:40
Güncelleme:23.09.2023 16:43
27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde teknolojinin kalbi İzmir'de atacak. TEKNOFEST, İzmirlilere teknoloji serüveni yaşatacak. Festivale ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ın da katılması bekleniyor.
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