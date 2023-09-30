TEİ'nin yerli turbofan motoru! TEİ -TF6000 TEKNOFEST İzmir'de sergileniyor

TEKNOFEST İzmir'de 4. Gün. Yerli ve milli silahlar görücüye çıkıyor. TEİ'nin yerli turbofan motoru TEKNOFEST'te sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan TUŞAŞ Motor Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ve TUŞAŞ Motor Sanayii GEneş Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit anlattı.

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