30 Ekim 2021, Cumartesi
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SİHA sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu
Azerbaycan'da, Türkiye’nin ilk milli SİHA sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı, BAYKAR teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın hayatı, çocuklar için kitaplaştırıldı. Azerbaycanlı yazar Mehebbet Esedova, Bayraktar'ın hayatını, Türk dünyası çocuklarına örnek olması amacıyla kitap haline getirdiğini söyledi.