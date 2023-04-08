08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Selçuk Bayraktar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

Selçuk Bayraktar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2023 01:51
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip olan tesisinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada bulunuyor.

58 bin metrekarelik modern Ar-Ge ve Tasarım merkezinde 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalıştığı belirtilen tesiste 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri bulunuyor. Ayrıca 24 bin metrekarelik Baykar Park'ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkurunun yanı sıra Ar-Ge ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.

Çocuk sahibi çalışanlar için ise kreş, 45 oda, 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, iki adet kafeterya ve 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binasının olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı
Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı
’AKINCI’ 140 KM’den vurdu
'AKINCI' 140 KM'den vurdu
Bayraktar Kızılelma’da yeni gelişme
Bayraktar Kızılelma'da yeni gelişme
MMU’dan sonra HÜRJET de pistten çıktı
MMU'dan sonra HÜRJET de pistten çıktı
Dev projeler için geri sayım başladı
Dev projeler için geri sayım başladı
Yer tespiti nasıl yapılıyor?
Yer tespiti nasıl yapılıyor?
Beklenen müjdeyi A Haber duyurdu! Bir ilk yaşanacak
Beklenen müjdeyi A Haber duyurdu! Bir ilk yaşanacak
Kızılelma devrim yapacak
"Kızılelma devrim yapacak"
İsmail Demir’den bomba paylaşım: Savunma sanayiimizde her şey YERLİ yerinde
İsmail Demir'den bomba paylaşım: Savunma sanayiimizde her şey YERLİ yerinde
Abrams ve Leopard’ın özellikleri
Abrams ve Leopard'ın özellikleri
Selçuk Bayraktar’dan KIZILELMA paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı
Silahlı “Avcı Kurt” geliyor...
Silahlı “Avcı Kurt” geliyor...
Daha Fazla Video Göster