Roketsan geliştirdi! İşte ALKA ve METE füze sistemlerinin özellikleri

Türkiye savunma sanayisinde tarih yazmaya ediyor. Roketsan'ın geliştirdiği Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ALKA ve Balistik Koruma Merkezi ve Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE beğeni toplandı. Türkiye'nin sınır güvenliği için tasarlanan projenin tanıtımı "vatan sınırlarımız güvende" dedirtti. İşte ALKA ve METE'nin özellikleri.