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Milli savunma ürünlerine tam not! Dünyanın ilk uçan deniz mayını

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Giriş: 27.07.2023 08:52
Savunma sanayimizin ürün yelpazesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bugünün yıldızları Uça, Burç ve Çaka'ydı. Bakın yerli ürünlerimiz hangi özellikleriyle öne çıktı.
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