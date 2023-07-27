Milli savunma ürünlerine tam not! Dünyanın ilk uçan deniz mayını

Savunma sanayimizin ürün yelpazesine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bugünün yıldızları Uça, Burç ve Çaka'ydı. Bakın yerli ürünlerimiz hangi özellikleriyle öne çıktı.

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